Carlos Alcaraz ya tiene el foco puesto en reeditar el título que consiguió el año pasado en el US Open. Aunque es bastante probable que ceda en el torneo estadounidense el número uno del mundo, el murciano tiene ante sí el objetivo de sumar su tercer Grand Slam de su carrera.

El tenista de El Palmar habló en la previa del último Grand Slam del año y admitió que tiene algo de presión por revalidar el título: "Seguramente, pero intento no pensar en ello (acerca de sentir presión). No me centro en si defiendo título, puntos o lo que sea. Simplemente quiero mostrar mi mejor nivel, entrenar de la misma manera en la que juego y ver cómo va el torneo".

Respecto a Novak Djokovic y su final en Cincinnati, el murciano destacó una habilidad que quiere implementar en su juego: "Él es uno de los más grandes de todos los tiempos de nuestro deporte. Todo lo que hace es increíble. Probablemente, lo que podría tomar como modelo es su solidez mental, nunca se rinde".

"En un momento duro, quizá muestre que está de bajón y que va a perder, pero siempre se da la oportunidad de seguir jugando y de ser capaz de ganar. Probablemente eso sea lo más importante que tiene y trato de implementarlo en mi juego. Por ejemplo, como en la final que jugamos, es exactamente sobre lo que hablo. Es algo de lo que aprendo y que intento utilizar", añadió.

El año pasado Alcaraz se impuso en este mismo torneo y señaló lo que ha cambiado él mismo en el último año: "Mi vida ha cambiado muchísimo. Probablemente sea diferente en el sentido de que soy más famoso. Mi vida personal no ha cambiado nada. Soy el mismo chico normal. Siento que soy más maduro en pista, que soy mejor jugador con respecto al año pasado",