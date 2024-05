Tras probarse en el Conde de Godó y después de notar buenas sensaciones, ausencia de dolor y cierto nivel competitivo en el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal enfoca el tramo trascendental de preparación antes de su gran cita: Roland Garros.

Tal y como explicó en rueda de prensa después de caer ante Jiri Lehecka, el balear tratará de viajar este fin de semana a Roma para estar presente en el Masters 1000 que ha ganado en 10 ocasiones y que se adapta a la perfección a su tenis al jugarse al nivel del mar.

Eso sí, quiso mostrarse cauto: "No tengo asegurado nada. No sé lo que pasará pero es seguro que he jugado cuatro partidos en Madrid. Mi cuerpo ha resistido varias horas de competición a buen nivel y me voy contento a nivel de tenis en relación a cuando llegué".

"Voy a intentar jugar en Roma, es otro torneo especial en mi carrera. He ganado 10, muchas emociones allí también. Jugar torneos en los que he tenido éxito, eché de menos Montecarlo, pero en Roma disfruto mucho", añadió.

En la arcilla italiana aumentará un punto su autoexigencia: "Lo voy a intentar jugar bien, quiero ser competitivo y jugar buen tenis, trabajaré duro para ver qué puede pasar".

Tras el Masters 1000 romano, decidirá si participa o no en Roland Garros: "¿París? Ya lo diré después de Roma. Espero jugar Roma con la ilusión de seguir evolucionando".

Nadal jugará con ranking protegido en Roma, por lo que deberá disputar la primera ronda a partir del miércoles 8 o el jueves 9 de mayo.

Si no ocurre nada raro ni se resiente de las molestias que tenía, estará en la Philippe Chatrier para un Roland Garros que se jugará entre el 26 de mayo y el 9 de junio.