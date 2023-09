Rafael Nadal está a escasos meses de confirmar su vuelta a las pistas. El mallorquín sigue centrado en su proceso de recuperación después de someterse a una operación de cadera el pasado mes de junio.

En principio, Nadal se plantea volver en 2024. Sin embargo, el español ya ha apuntado que es bastante probable que se trate de su último año como profesional del tenis aunque no lo ha asegurado al 100%.

Por lo pronto Rafa ya ha dicho que no jugará todos los torneos y que solo disputará los que más ilusión le hagan. Por ser el estandarte histórico del torneo, Roland Garros parece ser una de las grandes prioridades de Nadal.

Otra competición que parece seducir bastante al mallorquín son los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Una medalla olímpica podría ser, como apunto el propio Rafa en 'Movistar+', "el broche de oro" a una carrera plagada de éxitos que lo han situado en el olimpo de los deportistas.

Con respecto a los Juegos, muchos aficionado al tenis sueñan con poder ver a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz juntos como pareja de dobles. El de Manacor asegura que aún no se ha planteado esa opción pero que de llevarse a cabo, sería de su agrado.

"Sobre el hecho de jugar el dobles con Carlos, no he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido, pero también me gustaría, sería una buena motivación", aseguró en una entrevista en 'Diario AS'.

España sueña con unir a sus dos grandes figuras de la historia del deporte de raqueta. El pasado y el futuro del tenis español podrían juntarse por última vez en París para agrandar un legado, que ahora con Alcaraz al frente, podría durar décadas.