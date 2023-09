La vuelta a las pistas de Rafa Nadal está cada vez más cerca. El manacorí volverá en 2024 y la incógnita reside en si será su último año como profesional del tenis.

El catorce veces campeón del Roland Garros ha hablado sobre su retirada y lejos de confirmar su adiós el año que viene, ha dejado abierta la posibilidad de seguir jugando más allá de 2024.

"Mantengo que posiblemente 2024 sea mi último año, pero no lo puedo confirmar. No lo sé yo, hay muchas posibilidades de que sea así porque veo como está mi cuerpo, pero no sé cómo estaré dentro de tres o cuatro meses. No tengo claro qué haré, por mi forma de ser cambia todo si tienes unos objetivos o no", explicó Nadal en una entrevista a 'Movistar+'.

"Si realmente no puedo competir, o si me lo permite pero no me ilusión al 100% jugar sabiendo que no tengo opciones... O si mi cuerpo se recupera y me siento con fuerza y energía para continuar... Mi ilusión es a mediados de noviembre saber cómo estoy realmente. Ahí analizaré mi hoja de ruta", añadió.

Con estas palabras Nadal se retracta de lo que dijo el pasado mes de mayo cuando aseguró que en 2024 se retiraría. Aún así, se podrá disfrutar del tenis de español el año que viene. Sin embargo, el tenista mallorquín ha mostrado cautela a la hora de hablar de la posibilidad de ganar algún torneo.

"Me gustaría volver a jugar, volver a ser competitivo, pero la ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia. Que la gente no se confunda, yo soy muy consciente que en la época en la que estoy en mi vida todo eso queda muy lejos", confesó Rafa.

"Yo no digo imposible porque al final las cosas en el deporte cambian muy rápido. No estoy frustrado por una simple razón: dentro de mis posibilidades he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible", añadió.

Roland Garros y los Juegos Olímpicos se plantean como los título prioritarios para Nadal. El español sueña con salir victorioso de estos dos torneos aunque es consciente de que va a ser muy complicado.

"Sería un broche bonito si uno está. Yo no soy negativo pero sí realista y cauto. Que me gustaría, claro. Si siento que tengo alguna posibilidad de ganar Roland Garros tendré que elegir qué torneos puedo jugar aunque hayan sido importantes en mi vida", confesó Nadal.