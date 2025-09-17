'Pitorreo' de República Checa: "Sin Carlos Alcaraz, no tememos a España"

Carlos Alcaraz liderará a España en la fase de grupos de la Copa Davis capitaneada por Ferrer

Los de David Ferrer se medirán ante los checos en los cuartos de final de la Copa Davis. Evitan a la Italia de Sinner hasta la final.

Este miércoles ha tenido lugar el sorteo de la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia. España se medirá en cuartos de final ante República Checa y de pasar a semifinales se enfrentaría al ganador del duelo entre Argentina y Alemania.

Existía el 'peligro' de que el equipo de David Ferrer quedará emparejado con la Italia de JannikSinner, pero no se enfrentarían al país vecino hasta una hipotética final.

El primer paso hacia la séptima Ensaladera versa en ganar a los checos, que se han mostrado muy confiados tras conocer su cruce con España.

"Si queremos triunfar, tenemos que ganarles a todos. La diferencia estará en si Carlos Alcaraz viene. Eso aumentaría las posibilidades de España. Si no, es un equipo al que no le temería. Eso nos pondría como favoritos", ha explicado el capitán, el exnúmero 4 del mundo Tomas Berdych.

Cabe recordar que Ferrer, a diferencia de lo que ocurrió el pasado fin de semana contra Dinamarca, podrá contar, salvo baja por lesión, con tres jugadores claves ante los checos: Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers.

Eso sí, el reto será duro. Los checos cuentan en su plantel con JiriLehecka (16º), JakubMensik (17º) y Tomas Machac (22º), además del doblista Adam Pavlasek.

"Alcaraz es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Pero Italia era un equipo aún más fuerte. Vencimos a Estados Unidos, no le temeremos a nadie", ha señalado Lehecka.