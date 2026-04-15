Carlos Alcaraz se retira del Conde de Godó a una semana del Mutua Madrid Open

El número 2 del mundo ha comunicado este miércoles que no continuará compitiendo en el torneo catalán tras sufrir una lesión en el antebrazo derecho en su debut contra Virtanen.

A las cinco y media de la tarde de este miércoles, Carlos Alcaraz ha comparecido en la sala de prensa del Real Club de Tenis de Barcelona para informar que se baja del Conde de Godó.

En su debut en Barcelona ante el finlandés Otto Virtanen, el murciano requirió asistencia médica del fisio en pista con 5-4 en el marcador de la primera manga.

En un resto, el número 2 del mundo se resintió del antebrazo derecho y, tras recibir tratamiento, pudo continuar el partido y terminó venciendo en dos sets.

Sin embargo, tras no entrenar este miércoles y someterse a distintas pruebas, Alcaraz ha comunicado que no podrá disputar este jueves su partido ante Machac y que se baja del ATP 500 de la Ciudad Condal.

Al no poder defender la final de 2025, Carlitos perderá 280 puntos y, por ende, Sinner llegará a Madrid con una ventaja de 390 unidades.

La duda es si el de El Palmar podrá estar en el Mutua, que arranca la próxima semana con un hipotético debut el 24 o 25 de abril.