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Unas palabras muy duras

La crítica extrema de un extenista italiano a Carlos Alcaraz: "¿Cuánto ha mejorado? Muy poco"

Adriano Panatta, exjugador de tenis italiano, dice que Alcaraz se está quejando mucho y mejorando poco su tenis.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz se retiró del Conde de Godó de Barcelona por una lesión en la muñeca. Y el extenista italiano Adriano Panatta ha aprovechado la situación para lanzarle una crítica muy extrema.

En 'Tennis 365', Panatta dice que no ha mejorado su tenis: "En definitiva, volvemos al punto de partida. ¿Cuánto ha mejorado Alcaraz? En mi opinión, muy poco".

"¿Fueron útiles sus declaraciones de que todos los que juegan contra él juegan como Roger Federer? No, en absoluto", dice. Alcaraz protestó porque sus rivales jugaban contra él como si fueran el legendario extenista suizo.

También le lanza una crítica por lo extradeportivo: "¿De verdad sirve de algo, a los 22 años, comprar un yate de 9 millones de dólares? A esa edad, un joven tenista tan fuerte solo debería pensar en una cosa… cómo hacerse más fuerte".

Sinner y Alcaraz

A pesar de estas críticas, Panatta reconoce que Alcaraz y Jannik Sinner son los dos mejores tenistas del circuito con muchísima diferencia: "Son dos jugadores que juegan a un nivel mucho más alto que cualquier otro".

En Montecarlo fue el italiano el ganador. Y el mundo del tenis ya espera la próxima cita entre ambos.

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