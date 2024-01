Rafa Nadal estaría muy cerca de volver a los entrenamientos. Después de la lesión en Brisbane que le impidió competir en el Open de Australia, el balear podría volver a ejercitarse en los próximos días.

Según ha publicado el 'Diario de Mallorca' este miércoles, el tenista se sometió a una resonancia magnética y se descubrió que su lesión muscular era más leve de lo que se pensaba. Por lo tanto, todo quedará en un susto.

Nadal disputó tres encuentros en Brisbane. Fue su regreso a la competición casi un año después. Y se sintió competitivo. "Es lo más importante para mí en estos momentos", dijo sonriente.

Prefirió no arriesgar de cara a Australia. Porque su gran objetivo es estar en plena forma para la temporada de tierra y dos torneos en concreto: Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París.

"Dentro de la triste noticia que supone el no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es mala y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. He tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto!", escribió Rafa en sus redes sociales.

Estos próximos días volverá a los entrenamientos y seguirá preparándose para ese reto de lograr ser competitivo en su superficie favorita.