El año de Carlos Alcaraz ha provocado que se le compare con prácticamente todas las grandes figuras del tenis moderno. El principal paralelismo, sobre todo por su juego, es el que sitúa a Carlitos como una mezcla entre el famoso 'Big Three' (Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic).

Ha sido el propio Federer el que en el podcast dirigido por el circuito ATP quien ha hablado sobre esta comparación: "Veo un poco de potencia en el lado de derecha, un poco el estilo de Rafa. Quizás también más la técnica de mi parte. Obviamente la dejada, ves su slice, que puede jugar desde atrás como lo hace Rafa".

"Y luego tiene algunas habilidades defensivas que rivalizan con las de Novak, pero Novak obviamente está en un nivel de élite porque cuando lo haces durante tantos años, básicamente estás solo", añade.

Además Roger ha querido destacar algunos aspectos del juego de Alcaraz: "Esa defensa es básicamente insuperable, pero si Carlos continúa haciéndolo, hablaremos aún más sobre él y tiene el potencial para hacer eso. Es importante mantenerse libre de lesiones".

Sin embargo, a pesar de que admite que comparten cualidades, Federer se muestra reacio a compararlos: "Tal vez haya una combinación, pero tampoco es justo decir eso porque Carlos es Carlos, como Novak es Novak y Rafa es Rafa. No me gusta cuando hay demasiadas comparaciones. Me gusta cuando están solos".