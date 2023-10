Ni Pekín ni Shanghái. Carlos Alcaraz se despide de la gira asiática sin título y con el número 1 (en manos de Novak Djokovic) algo lejos. Su verdugo este miércoles fue el búlgaro Grigor Dimitrov, que le derrotó en tres sets (5-7, 6,2 y 6-4).

Y tras el partido, en la rueda de prensa de la ATP, Dimitrov valoró lo que está haciendo Carlitos con sólo 20 años. "Todo el mundo sabe lo increíble que es como jugador, no se pueden cuestionar sus habilidades...", ha expresado el tenista búlgaro, que ya está en cuartos de final del torneo.

"Siempre sentí que podría haber hecho un poco más en los partidos anteriores. No quería fijarme metas o expectativas, todo lo que quería hacer era salir y jugar un mejor partido, quería corregirme y esta noche sucedió en un muy buen nivel", sostiene Dimitrov.

Físicamente Alcaraz no tiene rival en el circuito. Pero con el físico no fue suficiente esta vez: "Carlos está físicamente está en otro nivel. Siento que estoy en muy buen nivel físicamente, me muevo bien y soy rápido, pero algunas bolas que él alcanzó fue increíble incluso para mí como jugador".

"El tenis es un deporte muy duro, pero al mismo tiempo hay que ser bastante inteligente para saber qué hacer en el momento adecuado", comentó el búlgaro.

¿Ganar el Masters de Shanghái?

En cuartos de final se encontrará con Nicolás Jarry. Y se ve luchando por el título en Shanghái. "Me gustaría hacerlo. Es demasiado pronto para hablar de eso. Hemos visto a lo largo del año diferentes ganadores en muchos eventos de Masters 1000", detalla Grigor.

"Estoy corriendo mi propia carrera en este momento y quiero concentrarme en lo que estoy haciendo. Todo lo que tengo que hacer es salir a la pista, jugar con quien sea y hacerlo lo mejor que pueda. Es un enfoque que empiezo a adaptar en los últimos años porque ahora todos están jugando bien", ha sentenciado el tenista que derrotó a Alcaraz.