¿El ATP 500 de México en peligro? Dos tenistas españoles debutan en medio del caos en el país

La muerte de 'El Mencho', narcotraficante y líder del Cártel de Jalisco, ha desatado una ola de altercados en el país. La organización del Abierto de Acapulco ha anunciado que no se suspenderá.

La situación en México es caótica. El operativo militar organizado por el gobierno mexicano en el que ha muerto el narcotraficante y líder del Cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', está provocando decenas de disturbios y altercados por todo el país.

Pese a que este hecho parece no trascender dentro del panorama deportivo, en las últimas horas se ha estado especulando acerca de la posible suspensión del ATP 500 de México. Este torneo se disputa en la ciudad de Acapulco, a unos 700 kilómetros del lugar donde 'El Mencho' fue abatido, pero debido a la ola de violencia que se ha desatado, la organización se ha pronunciado.

"El Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC informa que es falso el comunicado que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco", ha comunicado el torneo en sus redes sociales.

A su vez, la organización ha confirmado que "el evento continúa conforme a lo programado y la operación del torneo se desarrollará con normalidad". Entre los tenistas que participarán en el abierto se encuentran dos españoles: Rafa Jódar y Alejandro Davidovich.

Ambos se encuentran en primera ronda y debutarán este martes por la madrugada contra Cameron Norrie y Daniel Altmaier, respectivamente. Aunque la situación es inestable en el país, el ATP 500 de Acapulco ha asegurado que se mantendrán en "coordinación y comunicación permanente con las autoridades federales, estatales y municipales" para garantizar la seguridad de los participantes y el público asistente.