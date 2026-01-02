¿Quién podría destronar a Carlos Alcaraz y Sinner? Corretja señala a los posibles candidatos

Los dos mejores tenistas del mundo continúan sin encontrar un tercero en discordia que les haga frente, pese a los muchos candidatos que se postulan.

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es una de las más llamativas. En los últimos dos años, ambos se han repartido los Grand Slams entre ellos sin dejar oportunidad alguna al resto de tenistas de hacerles frente o llevarse algún gran torneo.

El hecho de que todavía no encuentren un rival a su altura es un problema que han señalado algunas leyendas del deporte como Rafael Nadal: "Falta alguien que les apriete un poquito. Sería bueno también para ellos sentir que necesitan jugar bien para llegar a las finales".

A pocos días de que comience el Open de Australia, Alex Corretja ha explicado quiénes podrían despuntar este año y romper la hegemonía entre el español y el italiano: "Alcaraz y Sinner, pienso que es una rivalidad muy buena para el tenis. Lo convierte en muy interesante, pero no hay duda de que va a ser positivo que salgan jugadores que les vayan a hacer daño".

"¿Cómo quién? Pues vamos a ver cómo se ha recuperado Jack Draper, que lleva mucho tiempo sin competir y creo que va a ser uno de los jugadores más complicados de ganar cuando esté en forma; veremos si Ben Shelton poco a poco encuentra su nivel de tenis y estabilidad", apunta el experto.

"Y con Fonseca espero que sea un buen año porque tiene mucho potencial y es alguien que, si se prepara mentalmente, puede hacer grandes cosas en los torneos", añade Corretja sobre los posibles candidatos para batir al número uno y dos del mundo.

Por último, también ha señalado a otros dos tenistas que podrían hacer un buen año y aspirar a destronar a Alcaraz y a Sinner en las grandes ocasiones. "Musseti puede tener un gran año y Medvedev puede recuperarse y empezar a dar que hablar otra vez", concluye el analista en tenis.