Novak Djokovic reconoce que tuvo el mejor 'prime' de la historia: "Desde principios de 2015..."

El tenista balcánico recordó sus mejores momentos en la pista y señaló cuál es la época de su carrera en la que, por su increíble nivel, sería verdaderamente invencible.

Novak Djokovic ha sido la gran ausencia de las Nitto ATP Finals después de salir campeón en el ATP250 de Atenas. El serbio sumaba su centésimo primer título de su carrera antes de tomarse un descanso.

Durante dicho período, en el que Carlos Alcaraz ha recuperado el número 1 del mundo tras sumar tres victorias en tres partidos de las ATP Finals, Djokovic ha concedido una entrevista con al periodista Piers Morgan.

El tenista balcánico confesó cuál había sido el momento de su carrera en el que su tenis alcanzó el nivel más alto. "Si pudieras revivir un periodo de tu carrera en el que sentiste que estabas jugando a tu máximo nivel, ¿cuál sería?" preguntaba Morgan.

"Desde principios de 2015 hasta mediados de 2016" reconoció el serbio. Y a la respuesta le siguió una nueva pregunta de Piers: "¿Crees que algún jugador en la historia podría haberte vencido?"

Es entonces cuando, entre risas, el ganador de veinticuatro Grand Slams zanjó la conversación con un contundente "no".

De esta forma, Novak afirma que es el mejor 'prime' de la historia del tenis. Un jugador que entre principios de 2015 y mediados de 2016 era, según el propio 'Nole', invencible. En esa época ganó 5 de 6 Grand Slam llegando a acumular los cuatro 'Major' a la vez en el conocido 'Nole Slam'. Además, firmó la mejor racha de su carrera y dominó el circuito con un balance de 143 victorias y 10 derrotas.