Novak Djokovic desmiente los rumores de retirada: "Siento que todavía me queda gasolina en el tanque"

Novak Djokovic cumplirá en menos de dos meses los 38 años. El serbio no ha tenido su mejor inicio de año, tuvo que abandonar en semifinales el Open Australia y en los masters disputados ha estado lejos de su mejor versión y sin conseguir ningún título.

Antes de empezar la gira de tierra en el Masters 1000 de Montecarlo, Djokovic ha desmentido los rumores de su posible retirada: "Todavía siento que me queda gasolina en el tanque. Creo que, como he demostrado en Australia y Miami, todavía puedo jugar a un alto nivel. Y eso me sigue dando la satisfacción de estar en la pista y competir".

El tenista con más Grand Slams de la historia mantiene su ambición. "Sé que hay un grupo de gente que piensa que debería dejar el tenis en lo más alto, lo cual entiendo. Mucha gente pensaba que debía dejarlo después de la medalla de oro del año pasado. Pero veamos qué nos depara el futuro. Por supuesto, me encantaría ganar", ha comentado en declaraciones que recoge 'Punto de Break'.

El serbio sigue teniendo como reto personal lograr su campeonato número 100. "Si me dicen que este año voy a ganar mi título número 100 en cualquiera de los Slams, firmo enseguida. Pero es una gran montaña que escalar, así que hay que ser un poco más humilde y esperar lo mejor", ha zanjado.

En la gira de tierra es donde 'Nole' espera recuperar su mejor versión. En el Masters 1000 de Montecarlo debuta en primera ronda ante el chileno Alejandro Tabilo este miércoles.