Novak Djokovic está fuera del US Open. El jugador serbio ha sido descalificado del torneo después de dar un pelotazo, no intencionado, a una de los juezas de línea del torneo. Pablo Carreño era su rival en dicho partido.

Fue cuando cedió un 'break' con el partido empatado a cinco iguales. En ese instante, Djokovic dio un raquetazo que dio justo en el pecho de la juez, que tenía problemas para respirar después del impacto.

El protocolo, en estos casos, se aplicó y el veredicto fue que el número 1 de la ATP estaba fuera del torneo. De un torneo en el que, a priori, tenía muchas opciones de terminar con victoria.

En el instante del impacto, que dio de lleno a la juez de línea cuando no miraba, reinó la confusión. Djokovic, sabedor de que iba a pasar algo muy malo, se disculpó inmediatamente y prácticamente rogó que le dejasen seguir jugando.

Djokovic just hit a lines person in the neck with an errant ball after losing a point. And I think he knew it. Yikes. pic.twitter.com/05iVUtpQ0Z