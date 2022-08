Novak Djokovic anuncia que no jugará el US Open: "No podré viajar a Nueva York. Buena suerte a todos los jugadores. Me mantendré en buena forma y positivo para volver a competir".

Ese es el mensaje que el serbio ha escrito en sus redes. Al no contar con la vacuna contra el coronavirus, no podía entrar en Estados Unidos por las leyes sanitarias.

Djokovic no había acudido a ningún torneo norteamericano de la gira. Y ahora tampoco lo hará a Nueva York. Pierde así 1.200 puntos y podría caer mucho en el ranking debido a su falta de partidos en las últimas semanas.

Djokovic ha querido evitar así el escándalo de Australia. Viajó sin la vacuna y acabó siendo deportado sin poder disputar el torneo. Sí jugó en Roland Garros y en Wimbledon, Grand Slam que volvió a ganar.

El gran favorito, fuera. Una gran noticia para todos los tenistas que aspiran al título. Entre ellos, por supuesto, los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

Críticas de tenistas

El tenista Liam Broady ha explotado porque Djokovic ha estado inscrito hasta este jueves: "Debería haber una regla contra los abandonos tardíos en los Grand Slam cuando sabes que no vas a jugar".

"Es verdaderamente duro que el cabeza de serie número 1 en las previas de un Grand Slam vea a jugadores que sabe que no van a jugar en la lista del cuadro principal y que, aún así, tenga que pasar la previa", ha escrito en sus redes sociales.

Ante el aluvión de críticas por sus comentarios, Liam ha reaccionado: "Creo que es una locura que la respuesta de la gente sea: 'sube de ranking'".

"¿Cuando la persona que parte como primer favorito en la previa es el que tiene el ranking más alto pero un 'lucky loser' con cualquier ranking podría tomar la plaza de ese abandono? ¿Dónde está vuestra lógica, gente?", ha afirmado.

Djokovic ya no está inscrito... pero sí ha perjudicado a dos tenistas españoles: Carlos Tabernes y Pol Martín. El segundo habría disputado la fase previa en caso de que Djokovic sí hubiera renunciado al torneo.