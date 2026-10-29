La "normalidad" entre Carlos Alcaraz y Ferrero aún no ha vuelto: "Contacto no ha habido"

Juan Carlos Ferrero ha confirmado que volverá al circuito en 2027, donde espera coincidir con Alcaraz y "darle un abrazo".

Tal y como ha confirmado en una entrevista con 'Mundo Deportivo', Juan Carlos Ferrero anunciará el 9 de noviembre, "cuando haya acabado la temporada oficial", a quién entrenará en 2027.

El alicantino, tras su ruptura con Carlos Alcaraz, ha estado un año alejado de las pistas para airearse y prepararse para un nuevo reto.

Mientras, el murciano completó el 'Career Grand Slam' ganando el Open de Australia antes de caer lesionado en el Conde de Godó.

A pesar del distanciamiento entre ambas partes, Ferrero siempre estuvo pendiente de la evolución de Carlitos: "Creo que ha coincidido con el tiempo que necesitábamos los dos para estar un poquito con distancia. Viendo a Samuel (López) en la academia, que lo veo muchas veces, estaba absolutamente informado de todo lo que estaba pasando".

"Pero bueno, de momento contacto no ha habido. Lo habrá, si se puede. Sin duda. Si vuelvo el año que viene, seguro que ya lo voy a ver en los torneos", ha añadido.

Ese reencuentro llegará tarde o temprano y Ferrero confía en que para entonces ya hayan enterrado ambos el hacha de guerra.

"Yo creo que el tiempo lo cura todo y abrazo va a haber. El cariño, la amistad, el querer que le vaya bien, eso siempre va a estar ahí. Eso no va a desaparecer nunca. Yo no voy a desear nunca que Carlos pierda. Eso lo tengo clarísimo. Y más sabiendo todo lo vivido. Yo tengo ganas de saludarlo, darle un abrazo y que todo vuelva a la normalidad", ha zanjado.