Con dificultades, sí, pero Rafa Nadal ya está en tercera ronda de Wimbledon. Superó a Ricardas Berankis en cuatro sets, con malas sensaciones en el tercero, pero jugando a gran nivel en el último y confirmando que sigue adelante en el All England Club de Londres.

Esperó el momento oportuno para hacer el 'break' en el set inicial. Así lo completó por 6-4. Sólido, aunque algo pesado sobre la pista. Sin dar caza a ese tenis que necesitará para seguir avanzando rondas en Wimbledon.

Papel similar al que se vio en la segunda manga. De nuevo en el momento exacto, después de recuperar un 'break' abajo, estuvo más sueldo el balear. Otro 6-4 y con el punto de mira de la tercera ronda por la vía rápida.

Pero el lituano no se lo iba a poner nada sencillo. No quería marcharse de la central del All England Club antes de tiempo. Y comenzó el set dominando y rompiendo el saque del 22 veces ganador de Grand Slam.

Sufría Rafa, siempre en fondo de pista pero sin dominar los puntos largos, uno de sus puntos fuertes. Se vio con 5-3 abajo en el marcador y saque. Lo mantuvo, con sufrimiento, para el 5-4. Pero Berankis se volvió a mostrar sólido y mandó el partido al cuarto set.

Ahí Nadal quiso terminar por la vía rápida. Una rotura nada más empezar, un contundente 3-0... y la lluvia deteniendo el partido y obligando a la Central a tapar el césped. Y a pesar de todo lo ocurrido, con un parón incluido de una hora, victoria final de Nadal para seguir con paso en firme en busca de su grande número 23.