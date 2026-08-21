Un mito del tenis explica por qué Rafa Jódar no podrá luchar contra Carlos Alcaraz y Sinner

Rick Macci, exentrenador de Venus y Serena Williams, considera que ni el madrileño ni Joao Fonseca reúnen las características necesarias para plantar cara a los dos mejores jugadores del mundo.

Confirmado el retorno de Carlos Alcaraz en el US Open y a falta de conocer si Jannik Sinner finalmente también acudirá al último Grand Slam del año, ya se empieza a hablar sobre quién podrá plantar cara al murciano y al italiano.

Más allá de Alexander Zverev, que se alzó con Roland Garros, y de Novak Djokovic, al que nunca hay que dar por muerto, grandes voces señalan a Joao Fonseca y Rafa Jódar como los primeros espadas de la 'Next Gen'.

Sin embargo hay quien cree que aún no están al nivel de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, como es el caso de Rick Macci,

"Estos otros chicos pueden hacer un cameo y estar entre los cinco primeros, pero nadie que yo vea ahora mismo va a estar a su altura, porque todavía tienen algunas cosas que no son como ellos, ya sea un movimiento un poco diferente, o tal vez no sean tan fuertes en esto o aquello", ha explicado en 'Tennis365'.

"Alcaraz cumple con todos los requisitos, y por la forma en que juega Sinner, especialmente en 2026, es imposible penetrar su defensa por ningún lado", ha añadido el exentrenador de Venus y Serena Williams.

Eso sí, sitúa a Carlitos un nivel por encima de Jannik: "Sinner tiene potencia de fuego desde ambos lados y puede generar calidad a partir de la calidad. Está golpeando la pelota a 80 millas por hora ocho veces seguidas y manteniendo la línea de fondo. Y su mente es de granito, ¡por eso es el número uno del planeta! Tiene lo más importante, aunque no tiene todas las habilidades motrices como Carlos".

"Alcaraz cumple con todos los requisitos. El único momento en que se mete en problemas es cuando tiene demasiadas opciones. Pero qué buena situación… su rival más duro, muchas veces, está en el espejo. No es el otro tipo", ha zanjado.