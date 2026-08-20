El dato en el que Rafa Jódar mejora a Nadal, Federer, Djokovic y Alcaraz

Con su victoria ante Tabilo en Cincinnati, el de Leganés mejoró el registro del 'Big Three' y Carlitos en Masters 1000.

Existirán pocas dudas en torno a que Rafa Jódar está siendo la gran irrupción del circuito esta temporada.

El de Leganés, en su primer año al más alto nivel, ya es número 11 del mundo y 7 de la Race... y está empezando a romper récords de los mejores de la historia.

Con su victoria ante Alejandro Tabilo en los octavos de final de Cincinnati, Jódar sumó un total de 15 triunfos en Masters 1000 en solo 20 partidos.

Rafa Nadal jugó 24 partidos para sumar ese total de victorias, mientras que Djokovic necesitó 25, Federer llegó hasta los 33 encuentros y Alcaraz solo requirió de uno más que Jódar, 21.