Un exnúmero uno se rinde a Alcaraz tras anunciar su vuelta: "Es el jugador más emocionante del tenis"

"No juegues el US Open": la petición de un extenista a Carlos Alcaraz en medio de su recuperación

Andy Roddick era de los que no pensaba que el murciano pudiera llegar a tiempo al US Open, sin embargo ha tenido una genial reacción a la vuelta de Carlos.

Carlos Alcaraz anunció finalmente su regreso al tenis después de más de cuatro meses sin competir. El murciano hará su vuelta por todo lo alto, nada más y nada menos que en el US Open, para luchar por cerrar el 2026 como lo empezó, ganando un 'Grand Slam'.

Son muchas las voces en el mundo del tenis que pronosticaron una ausencia de Carlos en Nueva York, una de ellas la de Andy Roddick, que ha quedado "gratamente sorprendido" con la noticia.

"Mis sospechas eran erróneas, estoy entusiasmado. Es el jugador más emocionante del tenis. Nunca sabemos qué esperar de él", aseguraba el exnúmero uno del mundo. Habrá que ver en qué estado llega la muñeca del tenista, aunque Roddick está tranquilo con su estado físico: "El riesgo de una lesión mayor es prácticamente nulo".

"Puede que pierda en la primera o segunda ronda, pero va a seguir adelante. Esto es fantástico, es una gran victoria para el tenis. En el peor de los casos, si no hubieran estado Sinner y Alcaraz, eso habría sido una pesadilla", añadió en sus redes sociales el estadounidense. Aunque la presencia del italiano continúa sin confirmarse, aún con los problemas en la rodilla que le han apartado de Cincinnati recientemente.

Para llegar en la mejor forma posible, Roddick aconsejó a Carlos sobre un calentamiento previo en los "dobles mixtos", donde se rumorea que el murciano hará pareja con Serena Williams. Y concluyó con una admirable reflexión sobre el talento del tenista español: "Durante la semana previa al inicio del US Open veremos a Federer, Agassi, McEnroe, probablemente a Venus y Serena. Las figuras más importantes de nuestro deporte, también a Alcaraz; esto sería un gran triunfo no solo para el US Open, sino para la semana de los aficionados en general".

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