Sin fármacos para la menopausia: hasta 26.000 firmas para pedir ayuda al Gobierno ante la falta de un tratamiento que siguen 400.000 mujeres

Los detalles Los fabricantes han reconocido problemas en el suministro y el Ejecutivo no sabe de dónde sacar los fármacos hormonales.

Un total de 26.000 mujeres han solicitado ayuda al Gobierno por la falta de tratamientos para la menopausia, afectando a cerca de 400.000 personas en España. La escasez de Lenzetto, un espray para mitigar síntomas menopáusicos, podría prolongarse más allá de noviembre. La Aemps trabaja con laboratorios y sociedades científicas para encontrar soluciones, como priorizar pacientes. Alternativas como los parches de estradiol Evopad y Estraderm, y el gel Oestraclin, están siendo consideradas, aunque no todas están financiadas por el Sistema Nacional de Salud. El problema de suministro es internacional, afectando a varios países europeos, y se busca una solución coordinada.

La cifra de este martes es desoladora. Son hasta 26.000 las firmas de mujeres que han pedido ayuda al Gobierno porque se han quedado sin su tratamiento para la menopausia.

Los fabricantes han reconocido problemas en el suministro y el Ejecutivo no sabe de dónde sacar los fármacos hormonales. En total en España hay casi 400.000 personas que dependen de estos medicamentos para reducir los efectos del déficit de estrógenos.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) asumió el pasado viernes que la escasez de Lenzetto, el espray para mitigar los síntomas de la menopausia que ha tensionado el mercado de fármacos, podría ir más allá de noviembre, pues el laboratorio que lo comercializa no da siempre "información exacta".

La agencia dependiente del Ministerio de Sanidad aseguró en un comunicado que continúa trabajando con las sociedades científicas y los laboratorios responsables tanto de este fármaco como de los de sus alternativas en medidas para paliar la falta de Terapias Hormonales Sustitutivas (THS) desde hace varios meses, como podría ser la priorización de pacientes.

Una falta que ha venido a agravarse aún más porque Bexat Farmacéutica, la compañía responsable de los parches de estradiol Estradot con los que se puede sustituir a Lenzetto, aunque no financiados por el sistema público, le ha comunicado el cese de comercialización. No obstante, la Aemps puntualiza que su cuota de mercado en España "es muy pequeña".

Mientras tanto, de Evopad, los únicos parches de estradiol financiados actualmente, se recibirán nuevas unidades a mediados de octubre y a partir de noviembre se espera recuperar la normalidad, y de los de Estraderm, "se prevé un suministro suficiente para su cuota de mercado".

Como alternativa existe otra terapia hormonal por vía transdérmica en forma de gel, Oestraclin Gel, que ha aumentado su producción para afrontar el aumento de la demanda y mantiene un suministro continuado, si bien se encuentra excluido de la financiación del Sistema Nacional de Salud a solicitud del titular, Seid Lab.

La Dirección General de Cartera y Farmacia del Ministerio ha mantenido contactos con los titulares de estas alternativas al Lenzetto —cuyo precio ya fue revisado al alza con anterioridad, precisamente para favorecer su permanencia en el mercado español— para explorar su disposición a solicitar su financiación. Sin embargo, por ahora ninguna de las farmacéuticas ha concretado una solicitud en este sentido, paso imprescindible para que un fármaco pueda cubrirse por el SNS.

Todos estos fármacos están indicados como THS para aliviar síntomas asociados con la menopausia, para la prevención de osteoporosis o como tratamiento hormonal de afirmación de género en mujeres trans.

La Aemps empezó a recibir información de incidencias con Lenzetto, por parte de algunas usuarias en febrero. Tras contactar con los laboratorios, Gedeon Richter comunicó inicialmente que estaba respondiendo con normalidad a la demanda, si bien la agencia le solicitó que adoptase medidas para aumentar el suministro a España.

Posteriormente, la compañía argumentó que estaba "experimentando un aumento de la demanda" al que no podía "responder de forma inmediata", a lo que se unían "problemas con el dispositivo de administración". Unas semanas después, informó que ya no tenía existencias, y que este problema afectaba a todos los mercados durante 2026, por lo que no podría traer a España difusores de otros países como le solicitó la Aemps.

"El laboratorio incumplía así la obligación de informar con antelación de incidentes que le impidiesen cumplir con la obligación de mantener un suministro continuado del medicamento", denuncia la agencia. Posteriormente, y en respuesta a requerimientos repetidos, Gedeon Richter ha informado de que reanudaría progresivamente el suministro desde noviembre, pero la Aemps advierte de que "esta es una previsión basada en la información" suministrada por el laboratorio, que "no siempre ha sido exacta".

Con todo, la Aemps subraya que este problema de suministro ocurre a nivel internacional, y afecta al menos a Francia, Italia, Suecia, Noruega, República Checa, Portugal, Dinamarca, Polonia, Irlanda, Grecia o Finlandia. Por eso, la agencia española también lo ha llevado a los diferentes grupos de trabajo europeos, coordinados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para explorar la posibilidad de una actuación coordinada.

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