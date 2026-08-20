Carlos Alcaraz anuncia que jugará el US Open: "Estoy de vuelta"

El murciano, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, ha confirmado que volverá a las pistas en el último Grand Slam del año.

Qué largos se han hecho estos meses sin Carlos Alcaraz. El ganador de siete Grand Slams cayó lesionado en su debut en el Conde de Godó el pasado 14 de abril ante Otto Virtanen y desde entonces su regreso a las pistas se ha ido postergando.

El murciano se ha perdido Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Canadá y Cincinnati desde entonces, estando en duda su presencia en el US Open a falta de pocos días para su arranque.

Sin embargo, en la tarde de este jueves, Carlitos ha confirmado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que estará presente en el último 'major' de la temporada, donde además defiende corona.

"Estoy de vuelta", afirma el de El Palmar en un escueto pero conciso mensaje en el que deja claro que su muñeca derecha ya está recuperada y preparada para dar 'guerra' en el cirucito.

Quien aún no ha confirmado su presencia en Nueva York es Jannik Sinner, que sufre una lesión en la rodilla y no forzará para llegar al Grand Slam que arranca este domingo y finaliza el 13 de septiembre.