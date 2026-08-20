Ahora

No juega desde abril

Carlos Alcaraz anuncia que jugará el US Open: "Estoy de vuelta"

El murciano, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, ha confirmado que volverá a las pistas en el último Grand Slam del año.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazAgencia EFE

Qué largos se han hecho estos meses sin Carlos Alcaraz. El ganador de siete Grand Slams cayó lesionado en su debut en el Conde de Godó el pasado 14 de abril ante Otto Virtanen y desde entonces su regreso a las pistas se ha ido postergando.

El murciano se ha perdido Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Canadá y Cincinnati desde entonces, estando en duda su presencia en el US Open a falta de pocos días para su arranque.

Sin embargo, en la tarde de este jueves, Carlitos ha confirmado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que estará presente en el último 'major' de la temporada, donde además defiende corona.

"Estoy de vuelta", afirma el de El Palmar en un escueto pero conciso mensaje en el que deja claro que su muñeca derecha ya está recuperada y preparada para dar 'guerra' en el cirucito.

Quien aún no ha confirmado su presencia en Nueva York es Jannik Sinner, que sufre una lesión en la rodilla y no forzará para llegar al Grand Slam que arranca este domingo y finaliza el 13 de septiembre.

Las 6 de laSexta

  1. Realojan a los migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta a espacios temporales de acogida habilitados por el Gobierno
  2. El Gobierno de Ayuso reconoce que el derecho al aborto "no se puede asegurar" en algunos hospitales públicos
  3. La vivienda protegida, cada vez más inaccesible: sube un 17% en el último año y en muchos municipios ya es más cara que el precio de mercado
  4. Optimismo con el incendio de Las Hurdes: se abre una "ventana de oportunidad" en Pinofranqueado (Cáceres) tras arder 4.800 hectáreas
  5. Trump anuncia la "operación económica más destructiva" contra Irán y amenaza con "consecuencias" a los países que ayuden a Teherán
  6. Un símbolo de justicia y de valor: Marín homenajea a Carmen Pesqueira 90 años después de que los falangistas la asesinaran