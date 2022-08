John McEnroe ve similitudes entre su carrera y la de Novak Djokovic. Y no por su tenis, sino por la manera que son tratados. El extenista ha defendido al serbio, que sigue entrenándose de cara al US Open a pesar de que no puede entrar en Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus.

"A Djokovic creo que le han convertido en una diana para todos los dardos, y eso en parte me recuerda a mí", dice la leyenda del tenis.

"Creo que Djokovic es el tenista con más fortaleza mental pero Nadal es alguien que se esfuerza al máximo. No creo que Djokovic reciba el respeto que se merece", comenta.

Y no escapa de las incansables comparaciones entre el Big Three: Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. "Roger Federer es el tenista más hermoso que he visto. Es como una versión moderna de Rod Laver. Nunca había visto a nadie trabajar tanto como Jimmy Connors pero Nadal le ha superado en este aspecto", dice.

Comparar épocas en el tenis es muy complicado. Así lo denuncia McEnroe: "No poder jugar tantos partidos con jugadores importantes me dejó un gran agujero. Djokovic y Nadal se han enfrentado 59 veces, eso es una cifra enorme, mientras que Borg y yo solo jugamos 14 veces".

Nadal, Djokovic y Federer están protagonizando una rivalidad histórica que parece no tener fin. 22 grandes tiene el balear, 21 el serbio y 20 el suizo. En el US Open sólo Nadal tendrá la oportunidad de levantar el título.