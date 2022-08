La situación de Novak Djokovic se antoja compleja si sigue sin vacunarse contra el coronavirus. No pudo disputar el Open de Australia... y en principio tampoco podrá jugar el US Open. Aunque esto es algo que todavía no está confirmado y su equipo hará todo lo posible.

Su entrenador, Goran Ivanisevic, así lo ha afirmado en declaraciones durante el ATP 250 de Umag, que Jannick Sinner le arrebató a Carlos Alcaraz en la final: "Novak va a hacer todo lo posible, quizá con un visado especial, pero solamente hay dos semanas de plazo".

"Personalmente, no tengo ninguna esperanza. No creo que Joe Biden (presidente de Estados Unidos) cambie las reglas antes de que comience el torneo", dice el preparador de Novak.

Ivanisevic también aprovechó para cargar contra estas normas contra el coronavirus, que califica de "estúpidas": "Si estás vacunado pero eres positivo puedes entrar en Estados Unidos, pero te vetan si no estás vacunado y eres negativo".

Djokovic, campeón en Wimbledon, no estará en Estados Unidos. Tampoco Roger Federer, que sigue arrastrando sus problemas en la rodilla. Por lo tanto, Rafa Nadal será el único del 'Big Three' que participe en el último grande del año.

El balear tiene 22 Grand Slams, uno más que Djokovic y dos más que Federer. Y es consciente de que en Estados Unidos vuelve a tener una oportunidad de distanciarse de sus dos grandes rivales.