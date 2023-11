Hace relativamente poco se supo de la mano de su entrenador que Novak Djokovic estuvo 24 horas desaparecido por la ciudad de Turín. Un hecho cuando menos insólito. Pero quizá, si no llega a hacer eso, si no llega a evadirse, a tener una conversación consigo mismo, no hubiera ganado su séptimo Torneo de Maestros.

Al igual que el número del mundo, Matteo Berretini también ha tenido que adaptar su manera de competir por preservar su salud mental, pero no ha tenido la misma suerte.

El italiano ha sufrido una serie de lesiones encadenadas que le han provocado problemas en su estabilidad mental. "Hay muchas cosas por las que estaba triste. Lo primero, porque no podía competir, que es lo que amo. La otra cosa que me ha pasado es que no estaba disfrutando del proceso de vuelta. Esa era la clave en las otras ocasiones", dijo Matteo en rueda de prensa durante la Copa Davis.

"No estaba preparado para enfrentarme a este reto"

No es la primera vez que se lesiona. Hasta entonces siempre había sabido resarcirse de ellas. "Desafortunadamente, he estado lesionado varias veces, pero siempre encontraba motivación, el reto de volver y centrarte en el trabajo", añadió.

Pero a veces, por 1000 motivos muy difíciles de controlar, el estado psíquico no es el que uno se espera. "Estaba sufriendo realmente, tuve bajones mentales, pasaron muchas cosas. No estaba preparado para enfrentarme a este reto", reconoció el antiguo número 6 del ranking mundial.

Por ello, al igual que con todas las lesiones físicas, tuvo que parar. "Era muy importante para mí parar y tomarme algo de tiempo, el cuerpo y la mente van de la mano", señaló Matteo.

Esta temporada ha jugado un total de 23 partidos. El último en disputarse fue en el US Open, cuando sufrió la lesión más grave que le obligó a parar su actividad profesional. Actualmente se encuentra en el top 90 del ranking ATP, pero tras trabajar en sí mismo, con la misma motivación que si estuviera dentro del top 8.