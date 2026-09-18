La esperanzadora reflexión de un entrenador sobre Alcaraz: "En el US Open..."

Renzo Furlan, extenista y entrenador, deja varios mensajes muy optimistas de cara al rendimiento futuro de Carlos. A pesar de su eliminación en el US Open, Furlan vio cosas muy positivas en el juego del murciano.

Carlos Alcaraz cayó en cuartos de final del US Open dejando una muy buena imagen. El murciano, que llegó a Nueva York, habiendo estado cuatro meses sin competir, fue capaz de dar una de sus mejores versiones aunque le falta de ritmo de competición le terminó pasando factura.

Aún así, incluso el día en el que le eliminaros, Carlitos mostró una actitud tan llamativa como habitual en él. Perdió y sonrió. Eso, según Renzo Furlan, extenista y entrenador, es un gran indicador de que Alcaraz vaya a recuperar su mejor nivel. Aún así, el italiano también reconoce el gran papel de Zverev.

"En Nueva York, el contexto era similar (al de Roland Garros): Sinner estaba ausente, Alcaraz regresaba y era el favorito. Una vez más, supo cómo manejarlos. Tras un comienzo difícil, jugó (Zverev) un US Open simplemente increíble, mejorando a lo largo del torneo", confiesa Furlan en declaraciones que recoge 'Punto de Break'.

El extenista señala además la actitud que tuvo Carlos al caer contra Ben Shelton en cuartos: "Fue sencillamente increíble, quizás el mejor partido del US Open. Algo me hizo reflexionar: al final, vi a Alcaraz sonriendo mucho. Creo que es una actitud inteligente, porque implica ver el panorama general".

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