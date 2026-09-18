Salvaje crítica de un tenista a Zverev tras ganar el US Open: "Espero que Alcaraz y Sinner..."

Tallon Griekspoor, número 55 del mundo, ataca de manera contundente la manera de jugar del germano. Todo después de que 'Sascha' se encuentre en su mejor momento como tenista.

Alexander Zverev está viviendo sin duda alguna el mejor mometo de su vida como jugador de tenis. El de Hamburgo culminó hace unos días la conquista de su segundo 'Grand Slam'. Un hito que le ha quitado un peso de encima.

'Sascha' reconoció que a lo largo de 2025 sufrió problemas de salud mental por el tenis y su rendimiento. Fue tal su frustración con respecto a ganar 'Majors' que no dudó en asegurar que no quería convertirse en el mejor jugador de la historia sin un título de este tipo.

Aprovechando las horas bajas de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que hasta el Open de Australia habían ganado los últimos nueve 'Slams', Zverev ha terminado levantando dos de los cuatro títulos más importantes de esta temporada.

Sin embargo, hay varias personalidades del tenis que nos les gusta nada que 'Sascha' haya 'triunfado' estos últimos meses. Tallon Griekspoor, número 55 del ranking, es muy crítico con el juego del alemán y llega a pedir incluso que Alcaraz y Sinner recuperen pronto su nivel.

"Vi la. Había otros deportes en la televisión, y simplementever un partido de Zverev. Aún más, claro, en este torneo, en el que ha botado la. Era algo extremo, pero está claro que le ha funcionado. Quizás yo deba hacer lo mismo", asegura Griekspoor en declaraciones que recoge 'Punto de Break'.

El neerlandés insite en que quiere que vuelvan Carlos y Jannik: "Espero que tanto Alcaraz como Sinner regresen a su mejor nivel pronto, pero si alguno de ellos se despide pronto de un torneo, Zverev siempre está ahí para aprovecharlo. No me sorprendería para nada que acabase su carrera ganando cuatro o cinco títulos de Grand Slam".

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