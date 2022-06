Rafa Nadal y Novak Djokovic son los principales candidatos a alzarse con Wimbledon, el tercer grande de la temporada.

El manacorí aterriza tras la heroicidad de ganar Roland Garros con su tobillo izquierdo completamente anestesiado y después de haberse sometido a un nuevo tratamiento para sofocar el dolor.

'Nole', por su parte, se predispone como el gran favorito a pesar de no participar en el Open de Australia y caer ante Nadal en cuartos de Roland Garros.

Analizando a ambos 'extraterrestres', John McEnroe, leyenda del tenis, ve a Djokovic en la pole, aunque destaca la capacidad de cualquier tenista de dar la sorpresa en una superficie como la hierba.

"Creo que Djokovic está preparado para una gran actuación, aunque no estoy cien por cien seguro. Creo que es el gran favorito pero también hay opciones para tenistas que crees que no pueden ganar y otros aspirantes que sí pueden ganarlo", ha explicado en 'Forbes'.

"Espero que Djokovic juegue lo mejor posible porque sería muy triste que lo sucedido en Australia le siga afectando. Y también es muy difícil que pueda repetir lo que hizo el año pasado. Seamos realistas, es muy difícil que lo vuelva a hacer", ha añadido.

Sobre Nadal, McEnroe destaca la dificultad de Wimbledon tras terminar cojo de Roland Garros: "Creo que este será el Grand Slam más difícil para Nadal porque, si atendemos a lo que dijo en Roland Garros, se había infiltrado en el pie durante algunos partidos si no lo hizo en todos. No puedo creer que decida no hacerlo ahora. No estoy seguro de cómo lo hizo, pero ganó siete partidos y además estaba increíble".

"Si tuviera 36 años y no sé cuánto más voy a jugar y tengo la opción de ir a por el Grand Slam, me empezaría a infiltrar de nuevo en el pie para Wimbledon y el US Open. Así lo haría yo. Es posible que pueda jugar varios años, pero también dijo que quiere andar cuando tenga hijos, y ese es un riesgo que ningún deportista quiere correr", ha zanjado.