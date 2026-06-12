La llamativa reflexión de un mito del tenis sobre la eliminación de Sinner en Roland Garros: "Lo mental..."

Kim Clijsters, exnúmero uno del ranking WTA, no duda en señalar el aspecto mental a la hora de intentar explicar lo que le sucedió a Sinner en París. La extenista llega incluso a habla de "ansiedad".

Jannik Sinner vivió este pasado Roland Garros uno de los momentos más traumáticos de su carrera. Con 2-0 en sets ganando y 5-1 en la tercer manga también ganando, el número uno del mundo se desmoronó físicamente.

Un golpe de calor tan duro que los calambres y la falta de energía terminaron por destruir todas y cada una de las opciones que tenía de ganar el partido. Jannik fue víctima de algo que ya le viene ocurriendo desde hace varios meses.

El italiano sufre mucho en condiciones de mucho calor y eso le termina pasando mucha factura a nivel físico. Kim Clijsters, exnúmero uno del mundo y ganadora de cuatro 'Grand Slams', analiza la eliminaciónd de Sinner apuntando también al aspecto mental.

"Fue muy confuso. Se le vio agarrarse la parte superior de la pierna izquierda, la nalga, ¿tiene calambres? ¿Sufrió un desgarro muscular? ¿Está relacionado con una lesión? No lo sabemos y básicamente solo estamos especulando", señaló la tenista belga.

"Creo que la ansiedad influyó mucho en su eliminación en Roland Garros. El hecho de haber terminado el partido y no haber cedido la victoria demuestra el respeto que se ha ganado. Probablemente, 99 de cada 100 jugadores se habrían retirado tras perder ese tercer set. Es interesante verlo. Se está sometiendo a muchos análisis, pero el aspecto mental también desempeñará un papel importante en esta situación", concluyó Clijsters.