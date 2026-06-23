Una leyenda compara la rivalidad entre Alcaraz y Sinner con la que mantuvieron Seles y Graf

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Chris Evert ha recordado cómo Steffi reinó en el circuito después de que apuñalaran a Monica en Roland Garros.

Lo cierto es que desde que Carlos Alcaraz cayera lesionado en su debut en el Conde de Godó allá por el mes de abril, el circuito se ha quedado un poco 'huérfano'.

Sinner dominó con puño de hierro hasta que una lesión le dejó 'KO' en Roland Garros, pero de cara a Wimbledon es el claro favorito.

Analizando el dominio del italiano en declaraciones a 'Tennis World Italia', la leyenda Chris Evert, ganadora de 18 Grand Slams, ha dejado una sorprendente comparación.

Según ella, el gran momento de Jannik es similar al que tuvo Steffi Graf después de que apuñalaran a Monica Seles en Roland Garros 1993 cuando esta era número 1 del mundo.

"Monica era la número uno del mundo en 1993 cuando fue apuñalada: a partir de entonces, en su ausencia, Steffi tomó el poder. Un fenómeno similar ha ocurrido con Jannik: dominó sin su principal rival, Alcaraz, lesionado e indisponible", ha arrancado.

"Hasta Roland Garros, era intocable y espero que lo sea igualmente en la hierba de Wimbledon. En los cinco Masters 1000 que ganó consecutivamente, vi a sus rivales intimidados, incapaces de inquietarlo", ha añadido.

Sobre qué puede parar al italiano durante la ausencia del murciano, Evert considera que el "peor enemigo de Sinner es él mismo" y recuerda que a Djokovic no se le puede dar por muerto.

"Debe mantenerse sano y evitar bajones de rendimiento. Si lo consigue, creo que dentro de diez años estaremos hablando de una carrera verdaderamente extraordinaria. El problema para todos los demás, al enfrentarse a Jannik, es tener que superarse a sí mismos. Eso sí, personalmente, nunca subestimaré a Novak", ha zanjado.