Carlos Alcaraz, víctima de críticas: "Es normal que se lesione si..."

Olga Morozova, exnúmero 3 del mundo, considera que el estilo del golpeo del murciano propicia que aparezcan lesiones en las muñecas.

Ya han pasado más de dos meses desde que Carlos Alcaraz jugase su último partido el 14 de abril.

Fue en su debut en el Conde de Godó ante Otto Virtanen y, a pesar de ganar, se vio obligado a retirarse del torneo.

Después, tras anunciar que sufría una lesión en la muñeca derecha, se bajó de Madrid, Roma, Roland Garros y la gira de tierra batida.

Dónde reaparecerá es aún una incógnita y, mientras que se recupera, el número 2 del mundo ha recibido alguna crítica.

La última ha sido por parte de Olga Morozova, tenista rusa que fuese finalista de Roland-Garros y Wimbledon en 1974.

Según la exnúmero 3 del mundo, el estilo de golpeo de Carlitos es tan exigente que propicia que aparezcan lesiones en las muñecas.

"Tiene un juego increíble, pero se basa mucho en la muñeca. Es normal que se lesione si la usa tanto", ha señalado en 'Championat'.

La rusa considera que debe de servir de aprendizaje para otros tenistas: "Lo que le ha pasado en la muñeca debería servir de llamada de atención a todos los entrenadores para que no imiten esta técnica".