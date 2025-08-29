Una leyenda afirma que Carlos Alcaraz "supera" a Rafa Nadal, Federer y Djokovic

John McEnroe, ganador de siete Grand Slams, ha explicado que "con 21 o 22 años", Carlos Alcaraz "es el chico más talentoso que he visto en una pista de tenis".

Tras vencer con bastante contundencia a Mattia Bellucci en segunda ronda del US Open, Carlos Alcaraz se enfrentará este viernes a Luciano Darderi.

Analizando sus primeros pasos en el último Grand Slam de la temporada, la leyenda John McEnroe se ha rendido ante el murciano.

"Este Carlos Alcaraz, con 21 o 22 años, es el chico más talentoso que he visto en una pista de tenis", ha explicado en declaraciones a 'ESPN'.

De hecho, a su edad, ya le ve por encima del 'Big Three': "Eso supera a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, a quienes respeto mucho".

"Este chico es increíblemente bueno cuando está en forma. Uno de los jugadores más rápidos que jamás haya estado en la pista, con una personalidad increíble y una actitud increíble. Tiene todos los golpes posibles. Todo", ha añadido.

Sobre su rivalidad con Sinner, el ganador de siete 'majors' afirma que si el murciano y el italiano están a su máximo nivel, el español es mejor.

"Se busca que dos grandes jugadores de cualquier deporte den lo mejor de sí mismos. En mi opinión, si ambos dan lo mejor de sí mismos, Carlos Alcaraz es el mejor jugador en general. Si está a un nivel A- o inferior, Sinner le va a ganar. En resumen, a eso se reduce todo", ha zanjado.