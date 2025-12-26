La preocupación de un mito del tenis sobre el futuro de Djokovic: "Él no sabe si..."

Andy Roddick, exnúmero uno del mundo, cree que el cuerpo del serbio podría no estar preparado para volver a afrontar una al máximo nivel.

El rendimiento de Novak Djokovic es una de las grandes dudas que sondean la temporada que viene. Tras un 2025 con más sombras que luces, el estado físico de Novak es una de las grandes incógnitas que presenta el circuito.

El serbio terminó la temporada sin estar al 100% aunque se alzó con el título del Hellenic Championship en Atenas después de derrotar a Lorenzo Musetti en una final memorable. Tras ese triunfo, 'Nole' renunció a jugar las ATP Finals poniendo fin a un curso en el que se centró en competir en los 'Grand Slams'.

Todo hace pensar que su objetivo esta temporada será el mismo. Consciente de que no puede jugar todas las semanas por el desgaste físico, Djokovic intentará seguir agrandando su leyenda buscando conseguir su máximo nivel en los 'Majors'.

Andy Roddick duda de si el cuerpo del serbio le permitirá asumir estar exigencia: "¿Podrá entrenar en 2026 como lo hizo en sus mejores años? Porque en 2025 no pudo, y él mismo lo admitió. No sé si podrá seguir entrenando como antes, como antes. Dudo que alguien a los 38 años pueda entrenar al máximo".

"Y si no puede, ¿cómo va a soportar su cuerpo todo el esfuerzo requerido en dos semanas agotadoras de Grand Slams? En tres sets ganados. Este año la respuesta fue no. Él mismo lo admitió", asegura Roddick en su 'podcast'.

El estadounidense se rinde a la figura de Novak pero insiste en las dudas sobre su rendimiento: "A Novak le encantan los desafíos. Su entorno también lo dice. Creo que los mejores siempre encuentran algo que los motive. Creo que ahora a Djokovic le intriga el desafío: '¿Puedo superar el tiempo?'. Creo que esa será su motivación".

"Dijo que no sabe si su cuerpo lo aguantará. Que cuando llegue a las semifinales de un Grand Slam, no sabe si podrá ganar si su cuerpo ya está agotado. Esa es la pregunta más importante de esta conversación", concluye Roddick.