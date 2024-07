Comienza Wimbledon y tres jugadores parten como favoritos: un Carlos Alcaraz campeón de Roland Garros, el siempre temible Novak Djokovic y el número 1 del mundo, Jannik Sinner. Y el legendario entrenador Ivan Ljubicic, quien trabajara junto a Roger Federer, cree que el serbio no tiene nada que hacer.

En 'Sky Sports', Ljubicic apuesta por los dos jóvenes: "Wimbledon está ya a la vuelta de la esquina. Federer ganó muchos después de conquistar Halle, veremos si también es el turno de Sinner. Antes de Roland Garros había muchos interrogantes, sobre todo desde el punto de vista físico, con respecto a Alcaraz, Sinner y Djokovic, que estaba bien, pero no tenía ritmo de partidos...".

"Ahora todo es diferente. Sinner y Alcaraz parecen estar bien y son los favoritos. Nole ha sido operado, pero intentará estar presente: sería algo muy bonito. Pero ahora mismo mis favoritos son Jannik y Carlitos", dice el que fuera entrenador de Roger.

En los primeros partidos se podrá ver quién puede convertirse en campeón de la hierba de Londres: "Las tres o cuatro primeras rondas nos dirán en qué condiciones están todos los protagonistas. Si los mejores sobreviven a la primera semana, se convertirán cada vez más en favoritos".

Alucina con el papel que está llevando a cabo Sinner en los últimos tiempos: "Creo que es un maravilloso ejemplo para los jóvenes. No es que los demás no lo sean, pero él tiene una manera particular de hacer las cosas: no se emociona cuando gana y no hace dramas cuando pierde. Hace su trabajo, cumple lo que dice".

"Su mayor talento es ponerse a trabajar así, no cambia su carácter y seguirá así, y eso le llevará muy alto. ¿Hasta dónde? Ya lo veremos. Acaba de ganar su primer Grand Slam y ahora sigue ganando más torneos", sentencia.