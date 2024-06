Carlos Alcaraz es tres veces ganador de Grand Slam: US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros 2024. Pero su carrera en el tenis acaba de empezar. No hace mucho disputaba los torneos juniors y saltaba por primera vez a las grandes pistas del circuito.

Precisamente en la central de Wimbledon fue uno de los escenarios donde más impresión sintió. Su debut, en 2022 contra Jannik Sinner, fue un partido muy difícil por esos nervios.

Así lo ha recordado en 'Marca': "Jugar en la central de Wimbledon me bloqueó, estaba en shock. No supe cómo gestionar el jugar en esa pista. Fue duro adaptarme a ello. No sabría decirte el por qué...".

"Es la catedral del tenis, todo es tan bonito y lo sentí diferente...", recuerda Carlitos.

El próximo 1 de julio arranca el grande de hierba en Londres hasta el 14 de julio, cuando se dispute la gran final. Allí estará Alcaraz. La incógnita, Novak Djokovic, que hace menos de un mes se operó de su rodilla derecha y ya ha comenzado con su recuperación.

Esa fue la final del año pasado. Y aunque se antoja difícil repetirla por esos problemas físicos del tenista serbio, todo es posible para Nole. Y no hay que olvidar, claro, al otro gran candidato sobre la hierba: un Jannik Sinner que ya sabe lo que es ganar un Grand Slam.