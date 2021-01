Nick Kyrgios no cesa en la crítica a Djokovic. De nuevo, el tenista de Canberra ha vuelto a 'atizar' al serbio en unas declaraciones al medio 'Herald Sun'.

El número 47 del circuito ATP ha criticado, de nuevo, el comportamiento de Nole durante el coronavirus.

"Es uno de los líderes del deporte del tenis. Es nuestro LeBron James y tenemos que responsabilizarnos de sus acciones. Ha hecho cosas equivocadas durante el tiempo de pandemia", dice Kyrgios.

Estas declaraciones son habituales en el jugador australiano, que hace unas semanas calificó al número 1 del tenis como una 'marioneta', por unas imágenes en las que el tenista serbio aparecía en el interior de un vehículo sin llevar la mascarilla.

El oceánico ha querido recalcar que su crítica no es para recibir el foco mediático, sino que lo achaca a su educación. "A veces perdemos el camino correcto y es cuestión de recuperarlo. No digo lo que digo para recibir la atención de los medios. Es la educación que me han dado", explica el tenista.

Tanto Kyrgios como Djokovic ya se preparan para un Open de Australia de lo mas atípico por las estrictas medidas de seguridad contra la Covid-19.

Antes del primer Grand Slam de la temporada, tendrá lugar la ATP Cup, torneo de preparación por selecciones en el que el australiano no estará presente.

Su salida del 'ranking 'de los 40 mejores tenistas le impide jugar el torneo previo al 'major' oceánico. En esta competición sí estará presente Novak, que ya ganó el título en la primera edición con Serbia. El evento se jugará entre los días 1 y 5 de febrero.