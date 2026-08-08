El eclipse dispara aún más los precios del verano: 900 euros por una habitación o 200 por dormir en un camping

Los detalles En algunos establecimientos, el incremento respecto al año pasado supera el 100%. Además, el Gobierno calcula que unos 280.000 españoles se desplazarán para buscar las mejores condiciones de visibilidad.

Este verano se perfila como uno de los más caros de la historia, impulsado por el eclipse total de Sol del próximo miércoles, que ha disparado los precios en zonas con mejor visibilidad. La noche del 12 de agosto es especialmente cotizada, con hoteles que multiplican sus tarifas debido al aumento de la demanda. En el Noa Boutique Hotel, los precios han subido un 136% respecto al año anterior. El fenómeno astronómico atrae a 280.000 españoles y más de 160.000 turistas internacionales, resultando en más reservas, menos disponibilidad y precios al alza. En zonas con visibilidad del 100%, una noche en un hotel de cuatro estrellas puede superar los 900 euros, mientras que incluso campings alcanzan precios de 200 euros. La alta demanda ha dejado muchos alojamientos completamente reservados.

Este verano ya apuntaba a ser uno de los más caros de la historia y el eclipse total de Sol del próximo miércoles ha terminado de disparar los precios en algunas de las zonas con mejor visibilidad. La noche del 12 de agosto se ha convertido en una de las más cotizadas del verano, con hoteles y alojamientos que multiplican sus tarifas ante el aumento de la demanda.

En algunos establecimientos, el incremento respecto al año pasado supera el 100%. Es el caso del Noa Boutique Hotel, donde, según su director, Jesús Sáenz-Diez Rosón, los precios han subido un 136% respecto al mismo periodo del año anterior.

A la habitual temporada alta de agosto se suma ahora la fiebre por encontrar un lugar privilegiado desde el que contemplar el fenómeno astronómico. El interés por el eclipse no se limita a los turistas que ya tenían previsto viajar. El Gobierno calcula que unos 280.000 españoles se desplazarán para buscar las mejores condiciones de visibilidad, mientras que se esperan más de 160.000 turistas internacionales atraídos por el fenómeno.

La consecuencia es inmediata: más reservas, menos disponibilidad y precios al alza. "Desplazarse a cualquier parte no está en todos los bolsillos", advierte Jesús Sáenz-Diez Rosón, que apunta además a un incremento de alrededor del 80% en las reservas.

Más de 900 euros por una noche de hotel

La diferencia se aprecia especialmente al comparar la noche del eclipse con cualquier otro miércoles de agosto. En algunas de las localidades donde la visibilidad será del 100%, una sola noche en un hotel de cuatro estrellas puede superar los 900 euros. Incluso los establecimientos de dos y tres estrellas llegan a situarse por encima de los 500 euros.

Son precios muy alejados de los habituales para un miércoles cualquiera de agosto, cuando una habitación puede rondar los 70-120 euros. El incremento no afecta únicamente a los hoteles de mayor categoría. La elevada demanda está encareciendo prácticamente todo tipo de alojamientos.

En algunos campings, pasar la noche del 12 de agosto puede acercarse a los 200 euros, una cifra especialmente elevada para este tipo de alojamiento. Y el problema ya no es únicamente cuánto cuesta dormir, sino encontrar dónde hacerlo. Hoteles, campings y numerosos restaurantes han colgado ya el cartel de completo para la noche del eclipse.

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