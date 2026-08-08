Pasar de 300 a 1.000 vecinos: algunos ayuntamientos españoles toman medidas para evitar morir de éxito

Los detalles Ante el aumento considerable de turistas en verano, hay ayuntamientos que están tomando medidas para evitar morir de éxito e impedir que el turismo masivo no les deje ni disfrutar de su propio pueblo.

Hay pueblos que pasan todo el año soñando con recibir visitantes. Pero en Cantonigròs, en la provincia de Barcelona, solo intentan sobrevivir a ellos.

"Tenemos 300 habitantes durante el año, pero en La Foradada se han registrado 1.000 en un fin de semana", asegura Àlex Montanyà, alcalde de l'Esquirol (Cantonigrós).

Su cascada mas icónica llegó a convertirse en, prácticamente, una piscina municipal. "Recuerdo que iba a buscar cangrejos, el tiempo ha cambiado", explica Montanyà.

Aunque también entra en juego la colaboración ciudadana. "No lo subo a redes, es un secreto", cuenta una visitante.

En Siurana, viven 33 vecinos aunque su capacidad es de hasta 500 personas. Sin embargo, el eclipse solar del 12 de agosto puede provocar la llegada de miles de persona si no se regula.

"Vamos a controlar la entrada para el eclipse", explica Meritxell Cardona, alcaldesa de Cornudella de Montsant (Siurana), en la provincia de Tarragona.

Los comercios lo viven con escepticismo. Regulación sí, restricción no. Así viven del turismo en un municipio que busca la forma de no morir de éxito.