Los detalles El campeón del mundo ha sorprendido a todos cuando, en el comienzo de los Libres 1, ha anunciado que el GP de Valencia será su última carrera.

Marc Márquez, el recién coronado campeón del mundo de MotoGP con 10 títulos, ha anunciado su retirada en el inicio de los Libres 1 del GP de Valencia. Este anuncio, realizado de manera original con cartulinas al estilo 'Love Actually', ha generado un gran impacto en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. En su mensaje, Márquez agradeció a quienes lo acompañaron en su carrera y confirmó que Valencia será su última carrera en MotoGP. La emoción dominó el ambiente entre los aficionados y su equipo, mientras la cuenta oficial de MotoGP le agradeció por su resiliencia y coraje.

Shock total en MotoGP. El recién proclamado campeón del mundo, Marc Márquez, que acaba de hacer historia con sus 10 mundiales, ha anunciado su retirada. Lo ha hecho en el arranque de los Libres 1 del GP de Valencia, la que será su última carrera, de una forma original que ha supuesto un auténtico shock entre las personas que estaban en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Márquez ha mostrado cinco cartulinas al más puro estilo 'Love Actually' en las que se ha podido leer el siguiente mensaje: "Hablaremos después, pero primero... Gracias a todos los que habéis sido parte de este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo lo he hecho. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia".

El campeón del mundo ha dejado las cartulinas en el suelo, ha hecho el gesto del corazón con sus manos y ha lanzado varios besos a la cámara. Acto seguido, se ha levantado de su asiento y ha recibido una ovación de parte de su equipo, totalmente emocionado ante el anuncio de Márquez.

La emoción se ha apoderado de los aficionados que se han agolpado en el circuito de Cheste este viernes, donde hemos podido ver lágrimas y emoción desbordada. La cuenta oficial de MotoGP ha escrito un primer y escueto mensaje a Márquez, dando las "gracias" al piloto español, al que definen como "una de las mayores personalidades del deporte, un ejemplo de resiliencia y coraje".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido