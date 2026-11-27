El piloto de Aprilia se quedó con la boca abierta cuando Marc anunció a través de carteles que se marchaba de MotoGP.

Nadie en el paddock se lo podía creer: Marc Márquez anunció por sorpresa su retirada de MotoGP antes de que comenzaran los entrenamientos en el Gran Premio de Valencia.

La realización primero 'cazó' a Gigi Dall'Igna llorando y después a un Jorge Martín que no se lo podía creer.

El de Aprilia se quedó con la boca abierta al ver cómo Márquez anunciaba que no volvería a correr en la categoría reina.

Márquez y Martín lucharon hasta el pasado fin de semana por el título de MotoGP. Se lo acabó llevando el piloto de Ducati, que ya tiene ocho en su palmarés de la categoría reina.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido