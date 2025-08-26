Hay que leer entre líneas: ojo a cómo habla Zverev de Toni Nadal... y de Rafa

El alemán confía en estar asiduamente junto al tío del extenista "en el futuro" y destaca los consejos de Rafa: "Si habla de tenis, sigue siendo Nadal".

Tras caer en primera ronda de Wimbledon y antes de arrancar la gira estadounidense, Alexander Zverev pasó casi dos semanas en la Academia de Rafa Nadaljunto a Toni y el extenista.

El alemán entrenó junto al tío del manacorí y mantuvo largas conversaciones junto al ganador de 22 Grand Slams hasta la madrugada, tal y como él mismo afirmó.

Ahora, antes de su debut en el US Open, el número 3 del mundo ha recordado lo aprendido hace un mes que le valió como "una perspectiva nueva sobre mi tenis".

"Es bueno escuchar lo mismo de otra persona diferente", afirma sobre Toni, con el que se le ha relacionado mucho en las últimas semanas... y con razón.

"Espero que veas mucho más de Toni en el futuro. La perspectiva y conocimiento que tienen sobre el tenis es incomparable", ha explicado.

Sobre Nadal, 'Sascha' asegura que se llevó una 'masterclass': "También pasé mucho tiempo con Rafa, lo que cual fue genial para mí".

"Tiene una de las mejores perspectivas sobre mi juego porque ya jugó contra mí y ahora como espectador puede decirme exactamente lo que piensa. No hay necesidad de evitarlo, puede ir directo al grano. Si habla de tenis, sigue siendo Rafa Nadal y todo el mundo le escuchará", ha recordado.