Zverev desvela sus conversaciones "pasada la medianoche" con Rafa Nadal

"Rafa me dio una gran perspectiva de..."

Además de entrenar junto a Toni Nadal en la Academia de Rafa en Manacor, Alexander Zverev también tuvo un consejero de lujo en su 'stage' en las baleares.

Al extenista español se le vio a pie de pista dándole indicaciones al alemán durante alguno de sus entrenamientos, lo que significó mucho para Sascha.

De hecho, tras caer en primera ronda de Wimbledon y explicar en rueda de prensa que tenía problemas de salud mental, la ayuda de Rafa llegó en el momento más necesario para el número 3 del mundo.

Tras abandonar Mallorca, en la rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1.000 de Toronto, Zverev ha recordado cómo fueron sus días en las islas.

Además de reconocer que está tratando de convencer a Toni para que sea su entrenador, el teutón habló de las conversaciones que mantuvo con Rafa.

"Rafa me dio una gran perspectiva de lo que realmente es jugar contra mí, porque me veía como jugador y ahora también me veía como espectador", explicó Alexander.

Esas conversaciones no fueron solo en pista, sino que ambos compartieron tiempo juntos fuera de ella y Nadal quiso subir la moral del jugador.

"Fue muy útil y, de nuevo, pasamos horas y horas hablando, a veces hasta pasada la medianoche en algunas cenas y cosas así. Así que fue genial estar allí", zanjó el alemán.