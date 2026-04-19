"Hay una clara diferencia...": Del Potro deja un llamativo mensaje sobre Alcaraz y Sinner

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

El extenista argentinó desgranó las situaciones actuales de los mejores jugadores del mundo explicando qué deben priorizar ante una situación muy favorable para que ambos sigan levantando títulos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan años imponiendo un duopolio claro en el circuito ATP. Ambos tenistas han instaurado un dominio evidente frente al resto de jugadores actuales, algo que recuerda a la era del 'Big 3', donde Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer sobresalían por encima de sus rivales.

Uno de los grandes nombres del tenis latinoamericano de esa generación fue Juan Martín del Potro. Para el argentino, no existe debate: "Hay una clara diferencia entre ellos y el resto. De hecho, en términos de puntos hay una gran distancia". Y aseguraba que el verdadero "desafío del resto es tratar de robarles un Grand Slam".

Aunque explica, será un reto complicado, ya que Sinner y Alcaraz "pondrán todas sus fichas en los torneos grandes". El físico de ambos ha sido una de las cuestiones más comentadas recientemente, después de que el murciano acusara problemas de muñeca en Barcelona. El italiano sí estará en Madrid y completará la gira de tierra. A pesar de ello, Del Potro tiene claro que la máxima prioridad de ambos es "cuidarse el físico".

Para cerrar su entrevista con 'ESPN', el argentino quiso recordar a su "amigo Nole (Djokovic)", quién aún continúa dando guerra: "Si está en buen modo, como hizo en Australia, es uno de los que puede romper un poco esa barrera de ellos dos".