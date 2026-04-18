No pudo ser: termina el sueño de Rafa Jódar en el Conde de Godó

El madrileño llevó la semifinal ante Fils al tercer set pero la determinación del francés terminó superándole. A pesar de la derrota, Jódar vuelve a dejar una actuación sensacional.

El tenis español no deja de producir jugadores de gran nivel. La última prueba de ello, las últimas semanas de competición de Rafa Jódar. El tenista de Leganés se ha despedido del Conde de Godó en semifinales después de firmar un torneo espectacular en el que ha sido la gran revelación.

Jódar ha caído ante Arthur Fils a pesar de haber comenzado ganando el encuentro. El español fue muy superior en un inicio en el que dirigió el juego como quiso apoyado en un sólido primer saque y en un gran golpe de derecha.

Sin embargo, la reacción del francés fue demasiado para un Jódar que poco pudo hacer. El joven se vio superado en la segunda manga con un 'break' tempranero de Fils. El galo no cedió para sellar el segundo set a su favor llevando el partido al tercero.

Ahí, la dinámica ganadora de Fils fue clave para que el partido no cambiara. Jódar, sin posibilidades de generar problemas al resto, comenzó a ceder terreno y terminó despidiéndose del Conde Godó tras un resultado final de 3-6, 6-3 y 6-2.

A pesar de la derrota, el joven tenista deja muy buenas sensaciones de cara al futuro. Tras su título en Marruecos, Jódar ha seguido dominando con su gran juego ante tenistas de mayor ránking. Da la sensación de que se le comenzará a ver por las rondas finales más a menudo.