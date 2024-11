La firme advertencia de Novak Djokovic dirigida a Alcaraz y Sinner: "Soy capaz de..."

Novak Djokovic no ha tenido su mejor año. El serbio no se ha terminado de encontrar cómodo en muchas fases de la temporada, y aunque haya conquistado títulos, no ha podido seguir la estela de Carlos Alcaraz y Jannick Sinner.

Desde que Rafa Nadal se retiró, la despedida de 'Nole' parecía estar más cerca que nunca. Pero nada más lejos de la realidad. El de Belgrado ya se encargó de dejar claro que no piensa en retirarse en un futuro próximo y, de hecho, ha asegurado que se ve con confianza para seguir luchando contra Alcaraz y Sinner.

"Pero física y mentalmente estoy listo para volver a jugar mi tenis, tengo la sensación de que puedo desafiar a estos chicos y mi experiencia puede ser útil. Así que el año que viene jugaré más torneos y los Slams en particular serán mi prioridad. Daré lo mejor de mí para ganar, por supuesto si mi cuerpo me lo permite. Pero estoy bien, aún tengo tiempo para descansar y analizar qué puedo mejorar para hacerlo mejor que la temporada pasada", reconoce 'Nole' en la 'Gazzetta dello Sport'.

Aún así, Djokovic también cree que es necesario hacer autocrítica: "En 2024 no jugué mucho y, aparte del oro olímpico y la final de Wimbledon aparte, fue quizá la temporada menos exitosa de los últimos diez años, con muchos altibajos, asuntos por resolver también a nivel privado. Sin embargo, siento que todavía puedo jugar a un alto nivel".

"Mientras tanto, Sinner y Alcaraz se han consolidado como los dos mejores jugadores del mundo, sin olvidar a Zverev. Todos ellos serán los principales candidatos a ganar Slams y otros títulos", concluye el serbio.