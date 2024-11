La sentencia de un exnúmero 1 sobre la rivalidad entre Rafa Nadal, Federer y Djokovic

Con la retirada de Roger Federer en la Laver Cup de 2022 y con la de Rafa Nadal en la Copa Davis, tan solo queda Novak Djokovic del icónico 'Big Three' que ha maravillado durante tantos años al mundo del deporte.

Analizando la influencia que han tenido los tres tenistas entre sí, Andy Roddick se ha detenido en la capacidad que tenía cada uno de mejorar a los otros dos.

"Rafa es una parte importante de eso. Roger es mejor por haber tenido a Rafa y Novak no sería el jugador que es sin Rafa. Si nunca hubiera tenido que enfrentarse a Rafa, no sabríamos que existe una versión mejor de Novak", ha explicado en su podcast 'Served with Andy Roddick'.

De hecho, el estadounidense incide en la figura de Nadal: "La razón por la que estos chicos eran tan grandes era porque miraban al otro lado de la red y veían partes de sí mismos al otro lado y sabían que tenían que mejorar. Rafa era una parte importante de eso. Creó un rompecabezas imposible durante mucho tiempo y lo hizo siempre de forma decente".

"Roger fue la primera persona que no tenía debilidades, y entonces eso creó a Rafa, que no tenía agujeros, y eso creó a Novak que tampoco los tuvo", ha añadido el exnúmero 1 del mundo.