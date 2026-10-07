Ferrero tiene una oferta en firme: el tenista italiano Cobolli insiste para que sea su entrenador

El padre de Flavio Cobolli está apretando para que Juan Carlos Ferrero sea el entrenador de su hijo, pero de momento sólo ha recibido negativas.

Juan Carlos Ferrero vuelve a escena. Varios tenistas del circuito tratan de convencerle para que sea su entrenador y en los últimos días ha sonado con mucha fuerza la posibilidad de que se una al equipo de Jannik Sinner, el gran rival de Carlos Alcaraz.

Pero no es Jannik el que ha reconocido que está tratando de persuadirle. El tenista Flavio Cobolli ha realizado varios intentos. Su padre es el que ha mantenido conversaciones con él.

Stefano Cobolli, en 'SuperTennisTV', ha reconocido que Ferrero ha rechazado su propuesta. Y no una sola vez.

"Llevo dos años intentando que Ferrero sea el entrenador de Cobolli…", reconoce.

Pero sólo ha recibido negativas: "Sin embargo, me ha dicho que no tres o cuatro veces. Pero eso no supone ningún problema".

De momento Ferraro no ha desvelado su próximo proyecto en el tenista tras dejar de ser entrenador de Carlos Alcaraz. Pero lo que está claro es que en el circuito se lo rifan. Y el número 1, Jannik Sinner, podría ser el gran bombazo del mundo del tenis.

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