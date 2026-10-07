Ferrero decepciona a los seguidores de Alcaraz: explica por qué Sinner es mejor que Carlos

Juan Carlos Ferrero ha explicado que "por números" se quedaría con Sinner antes que con Alcaraz en el debate sobre quién es mejor.

"Por corazón me quedaría con Carlos, pero..."

Durante una entrevista con 'Punto de Break' por la publicación de su nuevo libro, 'Mentalidad ganadora', a Juan Carlos Ferrero le han pedido que elija en entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

¿Quién es mejor?, ¿el jugador con el que tocó el cielo como entrenador o el que muchos apuntan a que será su nuevo pupilo?

"Se lo podríamos dar a cualquiera de los dos, son jugadores impresionantes, difícil elegir...", arrancó el que fuera número 1 del mundo y ganador de Roland Garros.

Sin embargo, a pesar de que los sentimientos le tiren hacia el lado de Alcaraz, Ferrero escoge a Sinner por títulos ganados.

"Por el corazón me quedaría con Carlos, pero por números tendríamos que quedarnos con Jannik", añadió.

Lo cierto es que el palmarés de ambos es bastante semejante, y eso que el murciano tiene dos años menos que el italiano.

Alcaraz suma siete Grand Slams por los cinco de Sinner, aunque tiene siete Masters 1000 por los diez del de San Cándido.

En lo referido a los títulos de ATP 500, Carlitos gana con 10 trofeos por siete de Jannik, aunque en los ATP 250 vence el italiano con seis sobre cinco.