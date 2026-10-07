Ferrero abre la puerta a entrenar a Sinner: "La gente tiene que respetar mi decisión"

El exentrenador de Alcaraz ha señalado que si fuera "en el futuro al equipo de Jannik nunca sería para fastidiar a Carlos".

Con motivo de la presentación de su nuevo libro, 'Mentalidad Ganadora', Juan Carlos Ferrero ha concedido una entrevista a 'Punto de Break' en la que, entre otros aspectos, ha tratado su futuro.

Hace un mes, durante la previa del Elche - Real Madrid en el Martínez Valero, el alicantino señaló que su regreso al circuito estaba cobrando cuerpo y podría materializarse en 2027.

Uno de los nombres que más fuerza coge en las quinielas es el de Jannik Sinner, y a pesar de no negar que podría ser una opción, Ferrero incide en que si se incorpora al equipo del italiano no sería por "fastidiar" a Alcaraz.

"La gente que sigue a Carlitos quiere lo mejor para él, quizá les pueda molestar verme a mí en el equipo de Jannik. Si esto hubiera pasado un mes después de haber roto la relación, tal vez hubieran pensado que lo hacía en plan venganza o para fastidiarle", ha señalado.

Sin embargo, 'Juanki' ahora apuesta por ser 'egoísta': "Más allá de todo eso, una vez ha terminado la relación y habiendo pasado ya un año, lo que intento ahora es mirar por mi crecimiento como entrenador, en cómo mejorar mi carrera".

Es por ello que deja abierta la puerta a entrenar al de San Cándido: "El nombre debería dar un poco igual, aunque si fuera Jannik sé que la gente podría pensar eso. La gente tiene que respetar mi decisión y, sobre todo, que si yo me fuera en el futuro al equipo de Jannik nunca sería para fastidiar a Carlos".